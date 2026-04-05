В Нижнем Новгороде стартует месячник по благоустройству

Участие в наведении порядка в городе примут около 120 тысяч человек.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород приведут в порядок к лету. В городе стартовал месячник по благоустройству. Об этом в своём МАХ-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, порядок на улицах города начали наводить с первых дней марта. Как только установилась плюсовая температура, началась уборка газонов, чистка тротуаров и дорог, ремонт инфраструктуры, ямочный ремонт и многое другое. В ближайших месяц эта работа будет вестись круглосуточно.

В планах, среди прочего, отремонтировать 630 контейнерных площадок, что в два раза больше, чем двумя годами ранее, а также 325 детских площадок и 52 спортплощадки.

Ямочным ремонтом будет охвачено 27 тысяч кв. м. Кроме того, будет обновлено 2,5 тысячи кв. м тротуаров, 32 памятника и мемориала.

«Высадим почти полтысячи деревьев, облагородим газоны», — рассказал Юрий Шалабаев.

Ожидается, что в предстоящих работах примут участие около 120 тысяч человек — это сотрудники дорожных предприятий, ДУКов, активисты, сотрудники районных администраций, неравнодушные нижегородцы.