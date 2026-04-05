В Махачкале после потопа рухнул многоквартирный дом, под угрозой ещё несколько высоток

Из-под соседних зданий продолжает уходить грунт.

Источник: Клопс.ru

В Махачкале после сильных осадков обрушился многоквартирный дом на улице Газопроводной. Об этом РЕН ТВ пишет в воскресенье, 5 апреля.

Сначала у здания просел фундамент, а затем оно обрушилось. Людей из него и ближайших многоэтажек успели эвакуировать. Угроза сохраняется ещё для нескольких строений — почва под ними продолжает оседать. После ЧП прокуратура Дагестана начала проверку.

Как отметили в телеграм-канале мэрии, ещё одна опасная зона находится на Айвазовского. Из-за угрозы обрушения дома № 6 В туда направили оперативные бригады и автобусы для эвакуации жителей. На этой же улице оцепили ещё четыре многоквартирных дома, где также сохраняется риск. Спасатели эвакуировали около 300 человек: часть разместят в пунктах временного пребывания, остальные уехали к родственникам.

В конце марта в Дагестане после аномальных осадков ввели режим чрезвычайной ситуации.