В Ленинградской области отремонтируют подъезд к деревне Вопше

Подрядной организации предстоит расчистить полосу отвода от кустарника и мелколесья, а также отфрезеровать изношенное асфальтобетонное покрытие. После этого специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальта. Также внимание уделят восстановлению обочин и приведению дороги к нормативным параметрам. Для этого на отдельных участках предусмотрено расширение проезжей части. Завершающим этапом станут установка дорожных знаков и нанесение разметки. Отметим, по обновляемому отрезку ежедневно проезжают более 600 автомобилей.