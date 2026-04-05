В Ленинградской области отремонтируют подъезд к деревне Вопше

Подъезд к деревне Вопше в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы развернутся на участке протяженностью 1,4 км — от примыкания к федеральной трассе Р-23 до границы населенного пункта, сообщили в региональном дорожном комитете.
Подрядной организации предстоит расчистить полосу отвода от кустарника и мелколесья, а также отфрезеровать изношенное асфальтобетонное покрытие. После этого специалисты уложат выравнивающий и верхний слои асфальта. Также внимание уделят восстановлению обочин и приведению дороги к нормативным параметрам. Для этого на отдельных участках предусмотрено расширение проезжей части. Завершающим этапом станут установка дорожных знаков и нанесение разметки. Отметим, по обновляемому отрезку ежедневно проезжают более 600 автомобилей.
Всего в 2026 году в области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют обновить около 350 км региональной дорожной сети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.