Из-за пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде мобилизовали все силы минздрава — Беспрозванных

Власти пока не получали сведений о пострадавших.

Источник: Клопс.ru

Во время пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте региональный минздрав перевели в режим полной готовности. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

«На Московском проспекте горит ТЦ “Гиант”. На связи с МЧС, поручил минздраву мобилизовать все силы и средства, пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — написал глава региона.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в ТЦ «Гиант» достигла 1 000 квадратных метров. Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пламя вырывается наружу сразу в нескольких местах торгового центра «Гиант». К месту пожара стянули почти все городские расчёты. Возле полыхающего комплекса стоят как минимум четыре машины скорой помощи. Снаружи собралась толпа зевак, территорию оцепили лентой.