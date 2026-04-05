В Кармаскалинском районе Башкирии открыли канатный комплекс

Канатный комплекс открыли в деревне Новоакташево Кармаскалинского района Башкортостана при поддержке гранта, полученного по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в районной администрации.
Проект реализовала предприниматель Регина Сибагатова на базе туристического комплекса «Улей». В 2025 году она получила грант от министерства предпринимательства и туризма республики. Новый объект стал пополнением для базы, обустроенной два года назад. Теперь на площади более 30 гектаров располагаются не только дома для отдыха, но и разные объекты, создающие комфорт, уют и обеспечивающие полноценный отдых на природе.
Напомним, туристический комплекс находится недалеко от дороги Уфа — Инзер — Белорецк и доступен для посещения круглый год.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.