В Нижнем Новгороде состоится традиционный Пасхальный крестный ход

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 апреля, состоится традиционный общегородской Пасхальный крестный ход (0+), сообщил руководитель организационного отдела Нижегородской епархии, протоиерей Александр Малафеев.
Крестный ход начнется в кремле, начало — 15:00. Его участники пройдут по маршруту: Зеленский съезд — ул. Рождественская — Канавинский мост — ул. Стрелка — Александро-Невский собор.
Протоиерей Александр Малафеев рассказал, что в городе в целях безопасности ограничат автомобильное движение. Во время Крестного хода будут работать волонтеры, а также сотрудники полиции и Росгвардии.
Ночные службы состоятся во всех храмах Нижегородской области. Главная пройдёт в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде (0+).
В прошлом году, напомним, 5,5 тыс. человек приняли участие в крестном ходе.