В Нижнем Новгороде состоится «Пасхальная ярмарка»

Сельскохозяйственная ярмарка, посвященная празднику Светлой Пасхи, пройдет 10 и 11 апреля на площади Советской в Нижнем Новгороде. Торговые места представителям бизнеса предоставят при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Гости ярмарки получат возможность приобрести качественные товары из разных точек региона по доступным ценам, а также интересно провести время всей семьей. Торговля будет вестись с 09:00 до 18:00.
«На “Пасхальной ярмарке” будут представлены товары нижегородских производителей: сезонные овощи, молочные продукты, яйца, а также мясные, хлебобулочные изделия. Помимо продуктов питания нижегородские мастера представят игрушки, сувениры ручной работы и многое другое», — рассказали в департаменте развития предпринимательства городской администрации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.