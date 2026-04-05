В Саратове заработала выставка работ из фондов Пушкинского Заповедника

Проект посвящен творчеству известного художника-монументалиста Сергея Репина.

Источник: Национальные проекты России

Новую выставку «Пушкинский Заповедник в работах С. Н. Репина» открыли в Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского в Саратове. Экспозиция организована в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.

Выставочный проект посвящен творчеству профессора мастерской монументальной живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Репина.

Посетителям доступны работы из фондов Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина (Пушкинский Заповедник). Посетители увидят литографии, гравюры и фотооткрытки с изображениями усадьбы «Михайловское», тонкие пейзажи, а также редкие книжные издания из фондов музея-усадьбы Чернышевского и зональной научной библиотеки Саратовского государственного университета.

Отметим, что выставку можно посетить по Пушкинской карте.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.