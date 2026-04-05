В Саратове заработала выставка работ из фондов Пушкинского Заповедника

Новую выставку «Пушкинский Заповедник в работах С. Н. Репина» открыли в Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского в Саратове. Экспозиция организована в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Саратовской области.
Выставочный проект посвящен творчеству профессора мастерской монументальной живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина, заслуженного художника России, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Репина.
Посетителям доступны работы из фондов Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина (Пушкинский Заповедник). Посетители увидят литографии, гравюры и фотооткрытки с изображениями усадьбы «Михайловское», тонкие пейзажи, а также редкие книжные издания из фондов музея-усадьбы Чернышевского и зональной научной библиотеки Саратовского государственного университета.
Отметим, что выставку можно посетить по Пушкинской карте.
