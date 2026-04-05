120 тысяч человек примут участие в месячнике по благоустройству в Нижнем Новгороде

5 апреля в городе начинается период, когда коммунальные службы, коллективы предприятий, активисты и жители города будут наводить порядок в Нижнем.

Источник: Время

120 тысяч человек примут участие в месячнике по благоустройству, который начинается сегодня в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Мах-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

«Ожидаем, что участие в предстоящих в месячник работах примут около 120 тысяч человек — сотрудники дорожных предприятий, подрядных организаций и ДУКов, коллективы городских предприятий, активисты общественных организаций и ТОСов, сотрудники районных администраций и муниципальных учреждений, неравнодушные нижегородцы. Задействуем 750 единиц техники», — говорится в сообщении главы города.

За это время планируется привести в порядок не только газоны, тротуары и дороги. Запланировано много работ по ремонту городской инфраструктуры.

«Также в планах отремонтировать 630 контейнерных площадок, что почти в двое больше, чем ещё двумя годами ранее, 325 детских площадок и 52 спортплощадки. Ямочный ремонт сделаем на 27 тыс. кв. метров, обновим 2,5 тыс. кв. метров тротуаров, а также 32 памятника и мемориала, высадим почти полтысячи деревьев, облагородим газоны», — сообщил Шалабаев.