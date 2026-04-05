РНПЦ назвал реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси

Директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко назвал в эфире телеканала «РТР-Беларусь» реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси.
«Если еще 2−3 года назад время ожидания операции составляло 3−5 лет (в зависимости от региона), то сейчас от 1 месяца до 5 месяцев. В среднем по стране — порядка 3 месяцев», — отметил специалист.
За 2025 год, провели порядка 19,5 тысяч операций. Это количество — итог работы не только больниц Минска или областей, но и межрайонных центров. Таковых в стране уже 46 по протезированию тазобедренного сустава и 27 по протезированию коленного.
«За три года нами было проучено порядка 284 специалистов со всей страны. И это привело к тому, что сейчас уже каждый третий травматолог-ортопед нашей страны владеет методиками протезирования тазобедренного и коленного суставов», — отметил Михаил Герасименко.
Также он заметил, что уже около 33% всех эндопротезов, которые имплантируются в республике, — белорусского производства.
«Я думаю, что в течение 2−3 лет мы выйдем на абсолютное большинство отечественных эндопротезов, которые будут имплантироваться в нашей стране. Но это не в ущерб качеству. Наши отечественные эндопротезы абсолютно не уступают по качеству импортным», — сказал директор РНПЦ.
