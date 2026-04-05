Тактовое движение электричек запустят на маршруте Гатчина — Петербург

С 6 апреля поезда будут ходить каждые 15 минут в часы пик.

С 6 апреля на маршруте Гатчина-Балтийская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) запускают тактовое движение пригородных поездов. Это значит, что электрички будут ходить с четкими интервалами по расписанию. Жителям региона станет проще планировать поездки.

— В часы пик в будние дни поезда будут курсировать каждые 15 минут. В самые загруженные периоды интервалы могут стать еще короче. Транспортная система станет более предсказуемой и удобной для пассажиров, — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Власти надеются, что тактовое движение снизит нагрузку на дороги, повысит мобильность людей и укрепит связь между Петербургом и Ленинградской областью. На запуске ожидают представителей правительств обоих регионов, Октябрьской железной дороги и пригородной пассажирской компании.