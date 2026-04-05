В Ростовской области сохраняются следы радиоактивного загрязнения от аварии на ЧАЭС

Ученые рассказали, опасны ли следы радиоактивного загрязнения, которые сохраняются в Ростовской области.
В Ростовской области сохраняются следы радиоактивного загрязнения, которое возникло в 1986 после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на ведущего научного сотрудника НИИ физики ЮФУ Елену Бураеву.
По словам специалиста, имеется в виду радиоцезий — радионуклид. Такие следы были найдены не только в Ростовской области, но и других регионах страны. Как пояснила Елена Бураева, после аварии радиоактивное облако разносилось ветром. Радиация оседала на землю пятнами и полосами там, где в это время шел дождь.
При этом Елена Бураева уточнила, что с годами активность цезия-137 уменьшилась в два — три раза. Имеющиеся следы не опасны для здоровья. Они представляют интерес при проведении исследований в области радиоэкологии и геофизики.
