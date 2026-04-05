Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте перекрыли движение

На месте продолжают работать экстренные службы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на участке Московского проспекта в районе ТЦ «Гиант» временно перекрыли и ограничили движение транспорта. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своей группе «ВКонтакте» в воскресенье, 5 апреля.

«Причина: пожар в ТЦ “Гиант” и работа экстренных служб на месте происшествия. Ограничения действуют в районе ТЦ “Гиант”», — говорится в публикации.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда, выполнять указания сотрудников ДПС и не мешать проезду пожарных и скорой.

После пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте региональный минздрав перевели в режим полной готовности.