Сервис обратной связи Красноярского края в марте принял 14,8 тыс. обращений

Напомним, что воспользоваться ПОС может каждый житель края, имеющий учетную запись на портале «Госуслуги». Подать обращение для решения проблемы можно несколькими способами: через виджеты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на официальных сайтах государственных учреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». После получения обращения госорганы обязаны рассмотреть его в течение 30 дней, но некоторые вопросы решаются значительно быстрее. Отслеживать статус заявки можно прямо на платформе.