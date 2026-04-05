Сервис обратной связи Красноярского края в марте принял 14,8 тыс. обращений

Жители Красноярского края отправили в марте на платформу обратной связи (ПОС) 14 854 сообщения, сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Чаще всего в прошлом месяце обращения жителей касались вопросов здравоохранения — их поступило 8626. Кроме того, популярными стали заявки, посвященные благоустройству, а также состоянию автомобильных дорог, дворов и территорий общего пользования.
Напомним, что воспользоваться ПОС может каждый житель края, имеющий учетную запись на портале «Госуслуги». Подать обращение для решения проблемы можно несколькими способами: через виджеты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на официальных сайтах государственных учреждений, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». После получения обращения госорганы обязаны рассмотреть его в течение 30 дней, но некоторые вопросы решаются значительно быстрее. Отслеживать статус заявки можно прямо на платформе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.