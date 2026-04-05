Холестерин: новые нормы — почему цифры стали строже

Главный показатель теперь — холестерин липопротеидов низкой плотности, тот самый «плохой» ЛПНП. Российские рекомендации прямо говорят: у всех пациентов старше 40 лет нужно определять уровень ЛПНП как основной маркер сердечно-сосудистого риска. Также важную роль играют не-ЛПВП, апоВ и липопротеин (а) для более точной оценки. Цифры стали строже, потому что накопились данные: риск растет раньше, чем считалось, — пишет канал «Точка зрения». Для пациентов очень высокого риска целевой уровень ЛПНП — ниже 1,4 ммоль/л и снижение минимум на 50% от исходного. Для высокого риска — ниже 1,8 ммоль/л, для умеренного — ниже 2,6 ммоль/л, для низкого — ниже 3,0 ммоль/л.