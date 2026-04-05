Холестерин: новые нормы — почему цифры стали строже

Волгоградцам, которые следят за здоровьем, стоит знать: подходы к оценке холестерина снова пересмотрели. Раньше врачи смотрели на «общий холестерин», потом разделили его на «хороший» и «плохой». Сейчас акцент сместился на индивидуальный риск инфаркта и инсульта у конкретного человека.
Главный показатель теперь — холестерин липопротеидов низкой плотности, тот самый «плохой» ЛПНП. Российские рекомендации прямо говорят: у всех пациентов старше 40 лет нужно определять уровень ЛПНП как основной маркер сердечно-сосудистого риска. Также важную роль играют не-ЛПВП, апоВ и липопротеин (а) для более точной оценки. Цифры стали строже, потому что накопились данные: риск растет раньше, чем считалось, — пишет канал «Точка зрения». Для пациентов очень высокого риска целевой уровень ЛПНП — ниже 1,4 ммоль/л и снижение минимум на 50% от исходного. Для высокого риска — ниже 1,8 ммоль/л, для умеренного — ниже 2,6 ммоль/л, для низкого — ниже 3,0 ммоль/л.
Если у человека подтверждённое атеросклеротическое заболевание и повторное сосудистое событие за два года, рассматривается цель ниже 1,0 ммоль/л.
«Общий холестерин» больше не главный, потому что это слишком грубый показатель. Он может выглядеть нормально, а ЛПНП при этом уже быть проблемным. Поэтому современная медицина уходит от разговоров в стиле «у вас холестерин 6, всё плохо» к детальной расшифровке липидного профиля.
Отдельное внимание — липопротеину (а), или Лп (а). Его долго недооценивали, но сейчас эксперты подчёркивают: это отдельный фактор риска, который не виден в обычном анализе. Хотя бы раз в жизни любому взрослому рекомендовано измерить уровень Лп (а). Значения выше 180 мг/дл рассматриваются как риск, сопоставимый с наследственной гиперхолестеринемией. Уровень выше 50 мг/дл связан с повышенным сердечно-сосудистым риском, особенно при отягощённой наследственности.
Важный момент: пересмотр рекомендаций не значит, что каждому с чуть повышенным холестерином срочно нужен рецепт. Оценка стала тоньше. У двух людей может быть одинаковый ЛПНП 3,2 ммоль/л, но для 32-летнего некурящего без диабета и семейной истории инфарктов это одна ситуация, а для 58-летнего мужчины с гипертонией, диабетом и перенесённым сосудистым событием — совершенно другая.
Современные рекомендации опираются не на «магическую границу», а на уровень сердечно-сосудистого риска. Волгоградцам врачи советуют: не паниковать из-за цифр в анализе, а обсудить результаты с врачом, который учтет возраст, наследственность, образ жизни и сопутствующие заболевания.
