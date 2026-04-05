При пожаре в ТЦ «Гиант» пострадали три человека — Беспрозванных

У здания работают 17 пожарных машин и семь бригад скорой.

Источник: Клопс.ru

При пожаре в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте пострадали три человека. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают 7 бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат", — заявил глава региона.

После пожара в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте региональный минздрав перевели в режим полной готовности.