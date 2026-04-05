В Ютазинском районе Татарстана пройдет квест ко Дню космонавтики

Квест «Землянин среди звезд», посвященный Дню космонавтики, состоится 8 апреля в центральной библиотеке Ютазинского муниципального района Республики Татарстан. Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте, реализующейся при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Ютазинской централизованной библиотечной системе.
Для участников организуют интерактивные задания, загадки и головоломки, раскрывающие тайны космоса и достижений отечественной космонавтики. Гости познакомятся с историей освоения космического пространства, биографиями знаменитых российских космонавтов и конструкторов ракетостроения, а также узнают интересные факты о планетах Солнечной системы.
«Ребята разделятся на команды и отправятся в виртуальное путешествие по ключевым этапам космической эры СССР и современной России: запуск первого спутника Земли, полет Юрия Гагарина, высадка автоматических станций на Луну и Марс, строительство орбитальных станций и современные проекты освоения дальнего космоса», — говорится в сообщении.
Напомним, программа «Пушкинская карта» предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории страны. Специальной банковской картой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Номинал карты в 2026 году составляет 5 тыс. рублей.
