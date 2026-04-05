Беспрозванных сообщил о трёх пострадавших при пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде

При пожаре в торговом центре «Гиант» в Калининграде пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали в БСМП. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают семь бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат», — рассказал губернатор.
На месте развернули штаб МЧС. Как отметили в ведомстве, персонал и посетителей эвакуировали из здания.
Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. На месте работают пожарные расчёты. Общественный транспорт пустили в объезд.