8,5 миллионов рублей отдала мошенникам жительница Дзержинска

В Дзержинске 59-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Неизвестные позвонили ей, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, и сообщили о якобы попытке списания средств со счета. Чтобы «спасти» деньги, они предложили перевести их на так называемый безопасный счет.
Испугавшись за свои накопления, женщина в течение нескольких дней строго следовала инструкциям звонивших. В итоге она перевела на продиктованные реквизиты 8 592 000 рублей. Лишь позже поняла, что стала жертвой обмана: собеседники перестали выходить на связь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские в очередной раз напоминают: никаких «безопасных счетов» не существует, а при подобных звонках нужно сразу прерывать разговор и обращаться в банк по официальным контактам.