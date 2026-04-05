Пермякам напомнили о правилах отключения отопления в квартирах

В администрации Перми рассказали, как решить проблему горячих батарей при аномальной жаре на улице. Ответственными за температуру воздуха в квартирах пермяков являются управляющие организации.
Если температура воздуха в помещении превышает комфортные +22…+25 градусов, необходимо об этом сообщить в аварийно-диспетчерскую службу своей УК. Ее специалисты обязаны провести регулировку внутридомовой системы отопления и вызвать представителя тепловых сетей для составления акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества.
«Если управляющая компания бездействует, необходимо обращаться в краевую ИГЖН или Роспотребнадзор», — пояснили в администрации.
Отопительный сезон 2025−2026 годов в Перми продолжится до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха на улице не будет держаться выше +8 градусов пять дней подряд. Необходимы порог для отключения батарей в квартирах пермяков пока не достигнут.
Пермские энергетики в свою очередь сообщили, дату отключения отопления назначает городская администрация. Если тепло отключить при недостигнутых погодных параметрах, дома остынут за двое суток. При наступлении возможных морозов прогреть их заново быстро не получится. Температурный режим в квартирах не менее +20 градусов, +22 градуса — в угловых квартирах.
«Регулировка батарей и стояков в квартирах является зоной ответственности УК и ТСЖ. Весенние перегревы связаны с неправильной настройкой», — дополнили в теплосетях.