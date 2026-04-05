На Ставрополье отремонтируют участок дороги Урожайное — Турксад — Арзгир

Участок дороги регионального значения Урожайное — Турксад — Арзгир протяженностью около 6 км отремонтируют в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалистам предстоит частично заменить основание дороги, уложить выравнивающий слой, восстановить покрытие, укрепить обочины и установить элементы безопасности. Во время ремонтных работ будет использован новый тип асфальтобетона, который отличается усиленной прочностью. Благодаря этому планируется увеличение сроков службы ремонтируемого участка.
«За последние годы нагрузка на дорожную сеть значительно возросла. Дорога регионального значения Урожайное — Турксад — Арзгир крайне важна для местных жителей, так как связывает небольшие населенные пункты Левокумского и Арзгирского округов между собой, с общей дорожной сетью региона и республикой Южного федерального округа — Калмыкией. От качественного состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависят социально-экономическое развитие, логистический сервис и в целом уровень жизни в регионе. В прошлом году благодаря нацпроекту отремонтировано более 5 километров этой дороги, в текущем году участок около 6 километров будет комплексно обновлен», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
Всего в этом году в Ставропольском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 77 км дорог. Работы планируют завершить до конца сезона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.