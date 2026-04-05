«В кинотеатре шли сеансы, сработали системы, всех вывели»: совладелец «Люмен Фильм» — о пожаре в ТЦ «Гиант»

В помещениях быстро появился дым, хотя открытого огня видно не было.

Во время пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте из кинотеатра успели вывести всех посетителей и сотрудников. Об этом совладелец сети «Люмен Фильм» Павел Поникаровский рассказал «Клопс» в воскресенье, 5 апреля.

По словам бизнесмена, возгорание, предварительно, началось с фасада торгового центра. В кинотеатре в этот момент шли сеансы, однако после срабатывания пожарной сигнализации персонал быстро отреагировал и вывел людей.

«В кинотеатре никто не остался, то есть все вышли, и сработали все профессионально», — заявил Поникаровский и уточнил, что сигнализация, насколько ему известно, сработала во всём торговом центре, поэтому «возможность покинуть здание была у всех».

Предприниматель добавил, что внутри было сильное задымление, но открытого огня в помещениях кинотеатра по камерам сначала видно не было. По его словам, пожар разгорелся «очень быстро, прямо какие-то вот минуты».

Пламя вырывалось наружу сразу в нескольких местах торгового центра. К месту стянули почти все городские расчёты. Территорию у здания оцепили, а часть Московского проспекта перекрыли для работы экстренных служб.