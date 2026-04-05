Компания из Железногорска Красноярского края оптимизирует выпуск принтеров

Предприятие «Скай Технолоджи 2015» из Железногорска Красноярского края планирует оптимизировать производство широкоформатного УФ-принтера в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) проведут тренинги по бережливому производству, которые ознакомят рабочую группу с его ключевыми принципами и инструментами. Затем сотрудники начнут улучшать производственные процессы в цеху.
«Реализация проекта позволит компании решить три ключевые задачи: устранить производственные потери, повысить качество выпускаемой продукции и обеспечить оперативное реагирование на запросы заказчиков. В Красноярском крае более 200 предприятий уже повышают свою эффективность», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.
Напомним, оставить заявку на участие в федеральном проекте можно на платформе производительность.рф, а также по ссылке. Консультации предоставляют в региональном центре «Мой бизнес» по телефону 8−800−234−0−124.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.