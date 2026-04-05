«Мечты о новом гаджете затмевают рассудок зумеров»: почему в Волгограде стремительно «молодеет» процедура банкротства

— Обратите внимание, как еще недавно подавалась реклама процедуры банкротства? Как некое благо! Берите кредиты, празднуйте свадьбы, покупайте машины, а после — собирайте нужный пакет документов и безболезненно решайте все проблемы, — говорит председатель общественного совета комитета финансов Волгоградской области. — Но ведь за внешней «мишурой» стоят серьезные последствия. Во-первых, эта услуга не бесплатна. Во-вторых, вы раз и навсегда портите себе кредитную историю. А что делать, когда однажды вам реально потребуется оформление ипотеки? К тому же, при банкротстве у пользователя блокируются все карты, а часть его заработной платы или иных доходов изымаются в пользу долга. Так что, уверяю, ничего приятного и хорошего в этой процедуре нет.