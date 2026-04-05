Тысяча рыбаков ловили корюшку на скорость на фестивале в Хабаровском крае

За полдня участники поймали 20 рыб — это в 2,5 раза больше предыдущего рекорда.

В Николаевском районе Хабаровского края на фестивале «Народная рыбалка на Амуре» за несколько часов поймали сразу 20 корюшек. Об этом сообщили в MAX-канале районной администрации.

Более 1000 человек собрались в субботу в посёлке Чныррах. Почти 200 рыбаков вышли на лёд Амура и установили новый рекорд, поймав два десятка рыб — раньше максимум за 12 часов удавалось выловить только 8 корюшек.

В соревнованиях активно участвовали команды местных золоторудных предприятий, присутствовали также хоккеисты из «Амура». Состязания прошли в нескольких номинациях — от скоростного бурения лунок до семейных команд и рыбацкого биатлона.

Победителем в скоростном бурении лунки стал Алексей Шин. В номинации «Семейная команда» первое место заняла семья Ткаченко, в «Рыбацком биатлоне» победил Руслан Ткаченко, а самую крупную корюшку весом 201 грамм выловила Альбина Беспалова.

В номинации «Организации, учреждения, предприятия» выиграло АО «Многовершинное», среди муниципальных образований — Красносельское поселение. Среди индивидуальных участников лучшим стал Максим Кирьянов, а среди детей — Есения Галямова.

Фестиваль стал ярким событием для любителей активного отдыха и народных праздников в Николаевском районе. Представители администрации района поблагодарили всех за участие и пригласили рыбаков вернуться в следующем году.