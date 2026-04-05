В селе Северном Оренбургской области отремонтировали школу искусств

Детскую школу искусств в селе Сверном Оренбургской области открыли после ремонта, сообщили в региональном министерстве культуры. Работы по модернизации начались по нацпроекту «Культура», реализацию которого продолжил национальный проект «Семья».
На протяжении более чем 30 лет школа размещалась в административном здании отдела образования, что существенно ограничивало возможности для реализации предпрофессиональных программ. Отсутствие концертного зала, звукоизоляции и специализированных помещений не позволяло создать полноценные условия для занятий.
При федеральной поддержке в здании усилили фундамент и стены, заменили кровлю, выполнили внутренние отделочные работы, установили инженерные системы. Также школу оснастили системами безопасности, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, современной мебелью и оборудованием. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория. В этом году в ходе реализации нацпроекта «Семья» школа получит новые музыкальные инструменты, учебную литературу и современное оборудование.
Отметим, на сегодняшний день в учреждении обучаются 215 детей, из них 93% — по дополнительным предпрофессиональным программам. Образовательная деятельность ведется по направлениям: фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, живопись и хореографическое творчество.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.