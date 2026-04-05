Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде около 140 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ

В Калининграде около 140 человек эвакуированы после пожара в торговом центре.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Около 140 человек эвакуировали из загоревшегося торгового центра в Калининграде, при возгорании сработала автоматическая сигнализация, охрана торгового центра первой начала выводить людей из горящего здания, сообщил журналистам начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

«Эвакуировано, по нашим данным, порядка 140 человек… Со слов охраны сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в разведывающийся пожар наши ребята с звеньями ГДЗС подошли», — сказал Емельянов.