В Калининграде около 140 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Около 140 человек эвакуировали из загоревшегося торгового центра в Калининграде, при возгорании сработала автоматическая сигнализация, охрана торгового центра первой начала выводить людей из горящего здания, сообщил журналистам начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
«Эвакуировано, по нашим данным, порядка 140 человек… Со слов охраны сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в разведывающийся пожар наши ребята с звеньями ГДЗС подошли», — сказал Емельянов.