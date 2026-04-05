В Хабаровске дети с ОВЗ состязались в настольном теннисе

В Хабаровске на арене «Ерофей» состоялся фестиваль по настольному теннису «Спорт без границ». В нём приняли участие 37 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 16 лет, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Ребята приехали из Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, посёлка Де-Кастри, сёл Булава и Большие Санники, а также из Уссурийска Приморского края. Для многих из них это стало редкой возможностью проявить себя, пообщаться со сверстниками и почувствовать уверенность в своих силах.
В рамках фестиваля дети соревновались в личном и командном зачёте. По итогам командного первенства золото завоевала команда Приморского края, серебро осталось у Хабаровска, а бронза уехала в Ульчский район. Кроме спортивной программы ребят ждала насыщенная культурная часть — экскурсия по городу с посещением главных достопримечательностей и музеев, включая «Мир говорящих машин».
Фестиваль продолжил проект «Спорт рядом», который реализуют фонд «Надежда», федерация спорта ЛИН и ВОРДИ. Поддержку оказывает партия «Единая Россия» и секретарь регионального отделения, депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
«Все началось с простой идеи — вовлечь в занятия спортом особенных детей из северных районов края. Сегодня мы видим, что эта работа действительно нужна», — отметил парламентарий.
Ранее в северных районах края уже прошли пять таких турниров — мартовские соревнования в Хабаровске стали следующим этапом.
Организаторы уверены, что фестиваль «Спорт без границ» получит продолжение и в дальнейшем станет традиционным. Первый опыт показал большой запрос на такие соревнования среди детей с ОВЗ.