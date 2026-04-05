Пасха — 2026. В Ростове стало известно расписание богослужений до Пасхи

Верующие в Ростове-на-Дону готовятся встретить главный православный праздник — Пасху. До него осталась последняя неделя — Страстная седмица.
Верующие готовятся встретить Светлое Христово Воскресение через пост, молитву и особые богослужения. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы представил расписание богослужений на всю предстоящую неделю с 6 по 12 апреля.
Расписание богослужений в Кафедральном соборе Ростова в Страстную седмицу 2026.
В Великий понедельник, 6 апреля, службы начнутся в 07:30 с исповеди, после чего пройдут часы, изобразительны, литургия Преждеосвященных Даров и заупокойная лития. В 17:00 состоится всенощное бдение с литией.
В Великий вторник, 7 апреля, утренние службы стартуют в 06:30: исповедь, часы и ранняя Божественная литургия. В 09:00 повторится исповедь, последуют часы и вечерня, затем начнётся поздняя Божественная литургия. В 17:00 запланирована утреня.
В Великую среду, 8 апреля, расписание повторит понедельник: в 07:30 начнутся исповедь, часы, изобразительны, литургия Преждеосвященных Даров и заупокойная лития. В 17:00 пройдёт утреня.
Особое место в расписании занимает Великий четверг, 9 апреля. В 08:00 пройдут часы, вечерня, Божественная литургия и чин умовения ног. В 18:00 в соборе состоится утреня с чтением двенадцати Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
В Великую пятницу, 10 апреля, день начнётся в 08:00 с царских часов и изобразителен. В 14:00 состоится вечерня с выносом Святой Плащаницы, затем пройдёт малое повечерие с чтением канона о распятии Господа и акафиста «На плач Пресвятой Богородицы». В 18:00 верующие соберутся на утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.
Великая суббота, 11 апреля, откроется в 08:00 часами, вечерней и Божественной литургией. С 12:00 до 20:00 все желающие смогут освятить куличи и другие пасхальные угощения. В 20:00 начнётся чтение Деяний святых апостолов, а в 23:00 — Пасхальная полунощница, сразу после которой состоится главный момент праздника — Крестный ход.
В ночь на 12 апреля, в праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение, богослужения в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы начнутся в 00:00 с Пасхальной утрени, за которой последует ранняя Божественная литургия. С 05:00 до 16:00 все желающие смогут освятить куличи и пасхальные угощения. Завершит праздничный день Пасхальная великая вечерня, которая начнётся в 17:00.
Где ещё ростовчане смогут освятить куличи и яйца?
В донской столице пасхальные богослужения пройдут в 56 православных храмах, трёх храмах Армянской апостольской православной церкви, одной старообрядческой церкви и трёх христианских религиозных организациях.
Основные пасхальные службы стартуют 11 апреля в 23:00. Чтобы прихожане могли безопасно добраться домой после ночного богослужения, работу общественного транспорта продлят до 4:00 утра 12 апреля, сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
Для безопасности в праздничные дни вокруг храмов организуют ограждения и установят рамки металлодетекторов.
«Поддерживать порядок будут представители правоохранительных органов и казачьей и народной дружин», — добавил Александр Скрябин.