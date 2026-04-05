В Ростове стало известно расписание богослужений до Пасхи

В ночь на 12 апреля, в праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение, богослужения в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы начнутся в 00:00 с Пасхальной утрени, за которой последует ранняя Божественная литургия. С 05:00 до 16:00 все желающие смогут освятить куличи и пасхальные угощения. Завершит праздничный день Пасхальная великая вечерня, которая начнётся в 17:00.