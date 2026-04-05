Самая дорогая говядина в Ростовской области продается в Таганроге

Ростовстат назвал города региона с самыми высокими ценами на мясо и колбасу.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики выяснили, что самая дорогая говядина в Ростовской области продается в Таганроге. Такие данные появились на официальном сайте Ростовстата.

За килограмм этого мяса жителям приморского города придется заплатить почти 737 рублей, тогда как в Сальске оно стоит на сотню дешевле. Интересно, что при этом в Таганроге зафиксирована самая низкая стоимость полукопченой колбасы среди всех муниципалитетов.

— Средние цены на социально значимые продовольственные товары рассчитаны на конец марта. Эксперты сравнили стоимость базовых продуктов в шести крупных городах, — отмечается в материалах ведомства.

Также специалисты подсчитали цены на другие виды мяса. Самая дорогая свинина сейчас продается в Шахтах, а дешевле всего она обходится жителям Ростова. Рекордные цены на охлажденную курицу зафиксированы в Волгодонске.

