Аналитики выяснили, что самая дорогая говядина в Ростовской области продается в Таганроге. Такие данные появились на официальном сайте Ростовстата.
За килограмм этого мяса жителям приморского города придется заплатить почти 737 рублей, тогда как в Сальске оно стоит на сотню дешевле. Интересно, что при этом в Таганроге зафиксирована самая низкая стоимость полукопченой колбасы среди всех муниципалитетов.
— Средние цены на социально значимые продовольственные товары рассчитаны на конец марта. Эксперты сравнили стоимость базовых продуктов в шести крупных городах, — отмечается в материалах ведомства.
Также специалисты подсчитали цены на другие виды мяса. Самая дорогая свинина сейчас продается в Шахтах, а дешевле всего она обходится жителям Ростова. Рекордные цены на охлажденную курицу зафиксированы в Волгодонске.
