Из горящего ТЦ «Гиант» в Калининграде эвакуировали около 140 человек

Из горящего торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде эвакуировали около 140 человек. Об этом журналистам сообщил начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.
По его словам, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники охраны начали проводить эвакуацию, позднее к ним присоединились специалисты МЧС.
«Первые подразделения также включились в эвакуацию людей, потом уже в развившийся пожар наши ребята звеньями прошли с тыльной стороны до детской комнаты, осмотрели, убедились, что там всё пусто, и начали осматривать другие помещения», — рассказал Емельянов.
Причины возгорания устанавливаются. По словам очевидцев, пожар начался с фасадной части. На месте работают дознаватели, они также опрашивают собственников ТЦ.
Как уточнил губернатор Алексей Беспрозванных, пострадали три человека. Двоих уже отпустили из больницы.
Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. На месте работают пожарные расчёты. Общественный транспорт пустили в объезд.