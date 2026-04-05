Из горящего ТЦ «Гиант» в Калининграде эвакуировали около 140 человек

В здании сработала пожарная сигнализация.

Из горящего торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде эвакуировали около 140 человек. Об этом журналистам сообщил начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.

По его словам, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники охраны начали проводить эвакуацию, позднее к ним присоединились специалисты МЧС.

«Первые подразделения также включились в эвакуацию людей, потом уже в развившийся пожар наши ребята звеньями прошли с тыльной стороны до детской комнаты, осмотрели, убедились, что там всё пусто, и начали осматривать другие помещения», — рассказал Емельянов.

Причины возгорания устанавливаются. По словам очевидцев, пожар начался с фасадной части. На месте работают дознаватели, они также опрашивают собственников ТЦ.

Как уточнил губернатор Алексей Беспрозванных, пострадали три человека. Двоих уже отпустили из больницы.

Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. На месте работают пожарные расчёты. Общественный транспорт пустили в объезд.