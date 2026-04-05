В Перми показали пилотные номера AZIMUT Hotels на улице Окулова

Новую гостиницу на месте учебного корпуса военного училища откроют в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на ул. Окулова, 4 продолжается строительство новой гостиницы AZIMUT Hotels. Четырехзвездочную гостиницу строят на месте бывшего военного командного училища.

Строительство стартовало год назад. За это время подрядчик возвел здание с нуля. По информации краевого Минтуризма, на стройплощадке завершается устройство кровли, монтируются внутренние перегородки, оконные блоки и витражи, установка лифтового оборудования, а также прокладываются инженерные сети и установка лифтов.

Генподрядчик на этой неделе представил два пилотных номера формата «Стандарт» для их оценки заказчиком и возможных рекомендаций. В номер вошли спальная и туалетная комнаты с необходимым для комфортного проживания наполнением.

Реализацией проекта строительства гостиницы на 198 номеров занимается специальная проектная компания ООО «Окулова 4» совместно с Туризм.РФ и Фондом развития Пермского края. Оператором гостиницы выступает AZIMUT Hotels.