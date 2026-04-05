В Магистральной школе Омской области прошел урок проекта «Цифровой ликбез»

Открытый урок цифрового ликбеза, посвященный безопасному общению в мессенджерах, провели для учащихся 5-х и 7-х классов школы поселка Магистрального Омской области, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи. Занятие было организовано в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Урок провел руководитель отдела развития школы программирования KIBERone Виталий Соснин. На занятии школьники узнали о современных технологиях, применяемых в национальном мессенджере, а также о правилах безопасного общения в интернете. Также учащиеся смогли проверить свои знания с помощью специального мини-приложения «Сферума».
«Проведение уроков на тему безопасного общения в мессенджерах помогает детям лучше понимать правила поведения в интернете, защищать личную информацию и правильно реагировать на возможные угрозы. Такие занятия развивают ответственность, внимательность и критическое мышление, формируя у школьников навыки безопасного и осознанного использования цифровой среды, которые будут важны для них на протяжении всей жизни», — отметил Виталий Соснин.
Напомним, материалы урока «Безопасное общение в мессенджерах» доступны на сайте цифровойликбез.рф.
