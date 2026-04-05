Шквалистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируют в Нижегородской области

Нижегородцам стоит быть готовым к порывам ветра до 18 м/с. Оперативный прогноз на понедельник, 6 апреля, опубликовало ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночь на 6 апреля составит +1…+5 градусов, днём разогреет до +7…+12 градусов.
Ветер ожидается северо-западный 5−10 метров в секунду, но его отдельные порывы могут достигать 13−18 метров в секунду. Дождь, который начался сегодня, продолжится ночью и завтра днем, местами — сильный.
Причиной ухудшения погоды в Нижегородской области стал циклон. Дожди будут идти всю наступающую неделю.