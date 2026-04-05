День поставщика в Нижнем Новгороде объединил 55 компаний

«Сфера образования объединяет широкий круг предприятий — от производителей мебели и спортивного инвентаря до компаний, производящих канцелярию и одежду. День поставщика в этом направлении дает малым и средним предприятиям возможность напрямую встретиться с заказчиками, представить свои предложения и обсудить возможные формы сотрудничества. Во время встречи наши производители провели более 800 переговоров с представителями заказчика», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.