День поставщика в Нижнем Новгороде объединил 55 компаний

Участниками Дня поставщика по направлению «Образование» в Нижнем Новгороде стали 55 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также представители 158 образовательных учреждений. Мероприятие прошло 1 апреля в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В рамках Дня поставщика прошли B2B-переговоры с представителями детских образовательных учреждений, а также консультации от представителей инфраструктуры поддержки бизнеса. Эксперты рассказали предпринимателям о действующих мерах государственной поддержки, которые помогают подготовить продукцию к требованиям крупных заказчиков и расширить производство. Также состоялась выставка, на которой 35 компаний представили свою продукцию: школьную форму, интерактивное оборудование, стенды, настольные игры, мебель, спортивный инвентарь и другие товары.
«Сфера образования объединяет широкий круг предприятий — от производителей мебели и спортивного инвентаря до компаний, производящих канцелярию и одежду. День поставщика в этом направлении дает малым и средним предприятиям возможность напрямую встретиться с заказчиками, представить свои предложения и обсудить возможные формы сотрудничества. Во время встречи наши производители провели более 800 переговоров с представителями заказчика», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.
Он напомнил, что в регионе работает целый комплекс мер по развитию индустрии детства. Около трех лет действует профильный кластер, в который включилось более 100 предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.