Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очаг был у входа: глава управления МЧС раскрыл новые подробности пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте

Спасатели убедились, что в помещениях никто не остался.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде из загоревшегося торгового центра «Гиант» эвакуировали около 140 человек. Об этом глава регионального управления МЧС Роман Емельянов сообщил журналистам на месте происшествия в воскресенье, 5 апреля.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Как отметил руководитель ведомства, опрос всех причастных ещё не завершён, поэтому предварительной версии пока нет. Ущерб будут оценивать вместе с собственниками здания. Предположительный очаг возгорания находился на фасадной части здания недалеко от входа.

"Со слов охраны, сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в развившийся пожар наши ребята звеньями ГДЗС прошли с тыльной стороны до детской комнаты. Осмотрели, убедились, что там всё пусто, и начали продолжать другие осмотры помещения. Эвакуация была, да, эвакуация проводилась.

Самое главное, что система сработала, люди поняли, что не так всё хорошо, надо эвакуироваться, и начали покидать торговый центр", — заявил Емельянов.

Во время пожара в ТЦ «Гиант» из кинотеатра успели вывести всех посетителей и сотрудников. Несмотря на сильное задымление, открытого огня в помещениях сначала видно не было.