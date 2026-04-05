Кафедральный собор Ростова опубликовал расписание богослужений на Пасху

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону определил время для освящения пасхальных угощений в праздничные дни.
Уже в Великую субботу, 11 апреля, с 12:00 до 20:00 все желающие смогут принести куличи, пасхи и крашеные яйца для освящения. Утро этого дня начнётся с богослужений: с 08:00 пройдут часы, вечерня и Божественная литургия. В 20:00 состоится чтение Деяний святых апостолов, а в 23:00 начнётся Пасхальная полунощница, за которой последует главный момент праздника — Крестный ход.
В сам день Пасхи, Светлое Христово Воскресение, 12 апреля, возможность освятить угощения сохранится с 05:00 до 16:00. Праздничные богослужения стартуют в полночь: в 00:00 начнётся Пасхальная утреня, затем пройдёт ранняя Божественная литургия. Завершит день Пасхальная великая вечерня в 17:00.
Ранее глава Ростова сообщил, где пройдут пасхальные богослужения.