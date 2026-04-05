Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС рассказали, где находился очаг возгорания в ТЦ в Калининграде

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Очаг возгорания в торговом центре Калининграда, по словам очевидцев, находится в фасадной части, сообщил журналистам начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

«Очаг возгорания — фасадная часть здания, вот прямо недалеко от входа. Это опять же, согласно очевидцам, которые буквально выложили несколько минут назад видео», — сказал Емельянов.