В МЧС рассказали, где находился очаг возгорания в ТЦ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Очаг возгорания в торговом центре Калининграда, по словам очевидцев, находится в фасадной части, сообщил журналистам начальник регионального ГУ МЧС Роман Емельянов.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
«Очаг возгорания — фасадная часть здания, вот прямо недалеко от входа. Это опять же, согласно очевидцам, которые буквально выложили несколько минут назад видео», — сказал Емельянов.