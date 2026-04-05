В Калининграде локализовали пожар в торговом центре

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, в результате пострадали три человека.
«Пожар локализован. МЧС продолжают работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале.