В Калининграде локализовали пожар в торговом центре

В Калининграде локализован пожар в ТЦ, на место прибыли дознаватели.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, в результате пострадали три человека.

«Пожар локализован. МЧС продолжают работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале.