Волгоград прощается с мастером театральной фотографии Рафаэлем Мурадьяном

Многие годы Рафаэль Мурадьян работал в Волгоградском музыкальном театре. Именно благодаря его снимкам зрители и сейчас могут вернуться в атмосферу спектаклей, увидеть настоящие эмоции артистов и ощутить красоту сценических образов. Он умел запечатлеть не просто действие на сцене, но и ту особую магию, которая рождается только в живом искусстве. Его работы отличаются уникальным взглядом и глубоким пониманием театра.