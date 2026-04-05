Волгоград прощается с мастером театральной фотографии Рафаэлем Мурадьяном

Волгоградская область скорбит по выдающемуся фотографу Рафаэлю Мурадьяну, который ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он скончался поздним вечером 3 апреля, как сообщает сайт volgograd.kp.ru. Всю свою жизнь Рафаэль посвятил искусству, а его талант особенно ярко проявился в театральной фотографии.
Многие годы Рафаэль Мурадьян работал в Волгоградском музыкальном театре. Именно благодаря его снимкам зрители и сейчас могут вернуться в атмосферу спектаклей, увидеть настоящие эмоции артистов и ощутить красоту сценических образов. Он умел запечатлеть не просто действие на сцене, но и ту особую магию, которая рождается только в живом искусстве. Его работы отличаются уникальным взглядом и глубоким пониманием театра.
Коллеги, друзья и все, кто ценил его творчество, вспоминают Рафаэля Мурадьяна как человека с чутким сердцем, всегда готового поддержать и вдохновить. Его уход — невосполнимая утрата для культурной жизни Волгограда.