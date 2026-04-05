В Москву поступили 100 новых электробусов

Все электробусы соответствуют стандартам безопасности и уровня сервиса. В них установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля и кнопки адресного открытия дверей. Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. Также низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров.