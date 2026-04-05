В Москву поступили 100 новых электробусов

Новые 100 электробусов ЛиАЗ-6274 поступили на эксплуатационные площадки «Мосгортранса», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Обновление общественного транспорта отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы продолжаем обновлять подвижной состав городского транспорта для повышения качества обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин. В столицу приходит современная техника с улучшенными характеристиками. Экологичные электробусы ЛиАЗ-6274 российского производства заменяют автобусы на действующих маршрутах. Всего в городе уже работают 570 машин такой модели», — добавил Ликсутов.
Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций ежедневные поездки становятся еще комфортнее.
Все электробусы соответствуют стандартам безопасности и уровня сервиса. В них установлены USB-слоты для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, система климат-контроля и кнопки адресного открытия дверей. Оплатить проезд любым удобным способом можно с помощью цифровых валидаторов. Также низкопольный транспорт полностью приспособлен для комфорта маломобильных пассажиров.
Отметим, электробусы обслуживаются на 12 площадках «Мосгортранса». В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КамАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.