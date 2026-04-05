БК «Пари НН» уступил питерскому «Зениту» в Единой лиге ВТБ

Нижегородские баскетболисты, фактически потерявшие шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ, на своей площадке уступили одному из фаворитов турнира питерскому «Зениту».
БК «Пари НН» вышел на площадку в усечённом составе. Отсутствовали в заявке Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Илья Платонов. Против звёздного «Зенита» с шестью легионерами противостоять объективно было крайне тяжело. Поэтому и итоговый результат получился предсказуемым — 72:88 (16:25, 14:25, 23:17, 19:21).
У наших с 21 очком лучшим стал единственный иностранец команды венгр Норберт Лукач.
За пять туров до финиша (все матчи волжане проведут на выезде) «Пари НН» остаётся на 9-м месте с отставанием в три выигрыша от 8-й позиции.
8 апреля подопечные Сергея Козина сыграют в Москве с МБА-МАИ.
