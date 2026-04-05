Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БК «Пари НН» уступил питерскому «Зениту» в Единой лиге ВТБ

Поражение нижегородцев получилось крупным — 72:88.

Нижегородские баскетболисты, фактически потерявшие шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ, на своей площадке уступили одному из фаворитов турнира питерскому «Зениту».

БК «Пари НН» вышел на площадку в усечённом составе. Отсутствовали в заявке Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Илья Платонов. Против звёздного «Зенита» с шестью легионерами противостоять объективно было крайне тяжело. Поэтому и итоговый результат получился предсказуемым — 72:88 (16:25, 14:25, 23:17, 19:21).

У наших с 21 очком лучшим стал единственный иностранец команды венгр Норберт Лукач.

За пять туров до финиша (все матчи волжане проведут на выезде) «Пари НН» остаётся на 9-м месте с отставанием в три выигрыша от 8-й позиции.

8 апреля подопечные Сергея Козина сыграют в Москве с МБА-МАИ.

6+

