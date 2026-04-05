Губернатор Калининградской области рассказал об эвакуации посетителей ТЦ

Беспрозванных: в Калининграде сотрудники ТЦ успели эвакуировать всех посетителей.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники загоревшегося в Калининграде торгового центра успели, по предварительным данным, эвакуировать всех посетителей, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«По предварительной информации, сотрудники ТЦ успели эвакуировать всех, около 140 человек», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.