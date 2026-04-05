Какая погода будет в Казахстане 6 апреля

АЛМАТЫ, 5 апр — Sputnik. В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе временами сильные дожди, на западе, юге град, шквал.
По республике ожидаются туманы, усиление ветра, днем на западе — пыльная буря.
На востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре Жетысуской области, на юге Карагандинской и Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.