Какая погода будет в Казахстане 6 апреля

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на понедельник 6 апреля.

АЛМАТЫ, 5 апр — Sputnik. В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе временами сильные дожди, на западе, юге град, шквал.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра, днем на западе — пыльная буря.

На востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре Жетысуской области, на юге Карагандинской и Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

Шымкент: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.