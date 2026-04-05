В МЧС рассказали, что осложняет тушение пожара в ТЦ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Тушение пожара в ТЦ в Калининграде осложняют высокая пожарная нагрузка, наличие горючих материалов внутри и сильный ветер, сообщает ГУМЧС по Калининградской области.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали три человека. Из здания эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.
«Тушение пожара осложняет высокая пожарное нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер», — говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Уточняется, что на месте работают 75 человек личного состава и 15 единиц техники МЧС России.