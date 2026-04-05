В МЧС рассказали, что осложняет тушение пожара в ТЦ в Калининграде

В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали три человека. Из здания эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.