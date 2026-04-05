В матче РПЛ ФК «Ростов» одержал победу со счетом 1:0

В матче Российской Премьер-лиги против нижегородского клуба ФК «Ростов» одержал победу со счетом 1:0. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор области Юрий Слюсарь.
Исход встречи определился еще в первом тайме. На 29-й минуте полузащитник Кирилл Щетинин выполнил точный пас, а бразильский легионер Роналдо ударом головой отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.
Во втором тайме игра стала жестче: арбитр показал ростовчанам три желтые карточки, а защитник нижегородцев получил рассечение в столкновении. Заработав очки, донская команда поднялась на десятую строчку турнирной таблицы.
— Наш ФК «Ростов» сегодня одержал победу в очередном туре Российской Премьер-лиги. Поздравляю наших ребят! Так держать! — написал глава региона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.