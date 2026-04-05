Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В матче РПЛ ФК «Ростов» одержал победу со счетом 1:0

Бразилец Роналдо принес ростовчанам победу в матче против «Пари НН».

Источник: Комсомольская правда

В матче Российской Премьер-лиги против нижегородского клуба ФК «Ростов» одержал победу со счетом 1:0. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор области Юрий Слюсарь.

Исход встречи определился еще в первом тайме. На 29-й минуте полузащитник Кирилл Щетинин выполнил точный пас, а бразильский легионер Роналдо ударом головой отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.

Во втором тайме игра стала жестче: арбитр показал ростовчанам три желтые карточки, а защитник нижегородцев получил рассечение в столкновении. Заработав очки, донская команда поднялась на десятую строчку турнирной таблицы.

— Наш ФК «Ростов» сегодня одержал победу в очередном туре Российской Премьер-лиги. Поздравляю наших ребят! Так держать! — написал глава региона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

