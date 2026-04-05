Между Донецком и Геленджиком заработал новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут запустили между Донецком (ДНР) и Геленджиком. Он будет работать через день. Время поездки между двумя конечными точками — почти 13 часов.
Автобус будет выезжать от автовокзала Донецка в 16:00 и приезжать в Геленджик в 06:40 следующего дня. В пусти следования он будет останавливаться в Макеевке, Краснодаре, Анапе и Новороссийске.
Из Геленджика автобус будет отъезжать в 11:50 и приезжать в Донецк в 03:00.
В Росавтотрансе подчеркнули, что этот маршрут сезонный и будет работать до 19 мая.