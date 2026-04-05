Баскетболисты «Пари НН» уступили питерскому «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся в Нижнем Новгороде 5 апреля. Нижегородская команда «Пари НН» проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 72:88.
В составе хозяев отличился венгерский форвард Норберт Лукач, на его счету 21 очко и три подбора. Защитник Сергей Зоткин набрал 15 очков и сделал один подбор.
В составе «Зенита» отличились два баскетболиста — Лука Шаманич, в активе которого 23 очка, пять подборов и три перехвата, а также Джонни Джузэнг, на его счету 16 очков, четыре подбора и один перехват.
