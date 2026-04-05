Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баскетболисты «Пари НН» уступили питерскому «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

Нижегородская команда проиграла «Зениту» со счетом 72:88.

Источник: Время

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся в Нижнем Новгороде 5 апреля. Нижегородская команда «Пари НН» проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 72:88.

В составе хозяев отличился венгерский форвард Норберт Лукач, на его счету 21 очко и три подбора. Защитник Сергей Зоткин набрал 15 очков и сделал один подбор.

В составе «Зенита» отличились два баскетболиста — Лука Шаманич, в активе которого 23 очка, пять подборов и три перехвата, а также Джонни Джузэнг, на его счету 16 очков, четыре подбора и один перехват.

Возрастное ограничение: 0+.