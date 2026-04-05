Молодежь Москвы приглашают бесплатно обучиться рабочим профессиям

Студенческие отряды Москвы приглашают учащихся на бесплатное профобучение для работы в поездах дальнего следования, на рыбоперерабатывающих заводах, животноводческих комплексах и сборе урожая, что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». После подготовки в летний сезон ребята смогут получить оплачиваемую работу, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Заявки принимаются до 10 апреля (сельхозотряды) и до 19 мая (отряды проводников). Регистрация проходит на портале «Молодежь Москвы».
Учащихся аграрных специальностей приглашают работать в «Мираторге», «ЭкоНиве», «Дамате», на рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки. Совершеннолетние студенты любых направлений столичных вузов и колледжей могут получить профессию проводника. Так, ребята трудятся в вагонных депо «Николаевка» и «Москва-Киевская». Поезда отправляются по 15 направлениям, включая Санкт-Петербург, Анапу, Казань, Новороссийск.
Как отметила председатель правления студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина, ребята не только приобретают профессию и опыт, но и знакомятся с потенциальными работодателями. Например, крупные агрохолдинги часто предлагают студентам продолжить карьеру и получить второе высшее образование по целевому направлению.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.